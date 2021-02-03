Требуется программист с опытом на CakePHP 2

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Доброго времени суток!

Требуется программист с опытом на CakePHP 2 для доработки сайта. В команде имеется основной программист, который будет курировать разработку, ставить и принимать задачи.

Пожалуйста расскажите о своем опыте на CakePHP и укажите почасовую ставку.

С уважением, Алексей

PHP
3 года назад
LaboratoryADR
47 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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