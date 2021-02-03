Доброго времени суток!

Требуется программист с опытом на CakePHP 2 для доработки сайта. В команде имеется основной программист, который будет курировать разработку, ставить и принимать задачи.

Пожалуйста расскажите о своем опыте на CakePHP и укажите почасовую ставку.

С уважением, Алексей