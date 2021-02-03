Подключение сайта к системе платежей Сбербанка

Нужен человек хорошо понимающий jQuery/Ajax/React/Vuejs. Нужно сделать профессионально форму где в зависимости от выбранного элемента будем показывать/скрывать элементы в форме. Show/Hide Elements Depend On Form Controls Работа по принципу "Лишь бы работало" - НЕ ПОДХОДИТ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подключить на сайте систему сбербанка (эквайринг).
Человек вводит ФИО, сумму и пишет название, после этого идут данные в сбербанк для оплаты.
Сделать можно по аналогии с этим
в этом случае код размещен на одной странице, доступ к нему также есть
К системе управления сайта и прочему подключать не нужно, самый минимальный вариант.
Только для тех кто знаком и знает что к чему.
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