Подключение сайта к системе платежей Сбербанка

Необходимо подключить на сайте систему сбербанка (эквайринг).

Человек вводит ФИО, сумму и пишет название, после этого идут данные в сбербанк для оплаты.

Сделать можно по аналогии с этим

http://geolog89.ru/node/1597

в этом случае код размещен на одной странице, доступ к нему также есть

К системе управления сайта и прочему подключать не нужно, самый минимальный вариант.

Только для тех кто знаком и знает что к чему.