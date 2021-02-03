Необходимо подключить на сайте систему сбербанка (эквайринг). Человек вводит ФИО, сумму и пишет название, после этого идут данные в сбербанк для оплаты. Сделать можно по аналогии с этим http://geolog89.ru/node/1597 в этом случае код размещен на одной странице, доступ к ...