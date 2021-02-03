Laravel Доработать функционал

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Нужно доработать функционал к коробочному скрипту Laraclassified
Необходимо переделать вместо разовой оплаты объявления в абонемент.
1 Вместо стандартной оплаты публикации объявлений, нужно переделать в абонемент на год, на пол года, на 30 дней, чтобы за все время абонемента можно было публиковать неограниченное количество премиум объявлений.
Плагины оплаты услуг скрипте есть все.
такой тип вид оплаты есть на другом их скрипте этой конторы jobs, код почти одинаковы разница первый для доски объявления, второй для поиска работы.
2 Переделать профиль продавца на профиль агентства, или просто добавить профиль агентства сделал скрины .
Свойства агентства : поля Названия компании, адрес компании , языки, время работы, и все это вывести на страницу объявления. этот функционал о компании,
можно перекинуть с другого их скрипта jobs, должно быть легко перекинуть так как там код почти одинаковы
= На сайте есть все языки, но при публикации объявления возможно добавить текст только на одном языке.
3 Необходимо добавить возможности публикаций объявления на разных языка титлы и описание, при переключении языка текст объявлений менялся, покажу пример как это реализовано в другой доске prnt.sc/xz3kgo
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