Laravel Доработать функционал

Нужно доработать функционал к коробочному скрипту Laraclassified

Необходимо переделать вместо разовой оплаты объявления в абонемент.

1 Вместо стандартной оплаты публикации объявлений, нужно переделать в абонемент на год, на пол года, на 30 дней, чтобы за все время абонемента можно было публиковать неограниченное количество премиум объявлений.

Плагины оплаты услуг скрипте есть все.

такой тип вид оплаты есть на другом их скрипте этой конторы jobs, код почти одинаковы разница первый для доски объявления, второй для поиска работы.

2 Переделать профиль продавца на профиль агентства, или просто добавить профиль агентства сделал скрины .

Свойства агентства : поля Названия компании, адрес компании , языки, время работы, и все это вывести на страницу объявления. этот функционал о компании,

можно перекинуть с другого их скрипта jobs, должно быть легко перекинуть так как там код почти одинаковы

prnt.sc/y02v1f

prnt.sc/y04zba

prnt.sc/y02vos

prnt.sc/y03gee

prnt.sc/y03rto

= На сайте есть все языки, но при публикации объявления возможно добавить текст только на одном языке.

3 Необходимо добавить возможности публикаций объявления на разных языка титлы и описание, при переключении языка текст объявлений менялся, покажу пример как это реализовано в другой доске prnt.sc/xz3kgo