Скрипт сохранение фото товаров в корзине на сайте

$15
Веб-программированиеЗавершен2 заявки387 просмотров
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Дано:

Корзина с Х товарами на сайтах hollisterco.com. abercrombie.com (сайт идентичные по структуре).

Задача: получить папку, с сохраненными всеми фото каждого товара в формате

артикул1_1.jpeg артикул1_2.jpeg артикул1_3.jpeg

артикул2_1.jpeg

артикул3_1.jpeg

.....

артикуХ_1.jpeg

Артикул находится на странице товара и называется Store item и есть в коде страницы корзины.

Во вложении архив с сохраненной страницей корзины и папкой, которую нужно получить на выходе.

Все заказы делаются под гостевой учетной записью.

www.hollisterco.com/shop/wd/share/Od1jQ1 - пример корзины на сайте. 

3 года назад
Aberhol
Артем 
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Yuriy_Gumeniuk
Юрий 
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$15
1 день
Была не стандартная задача, выполнена быстро и получен именно тот результат, который заказывал. Очень доволен! Рекомендую для сотрудничества!
Задание было интересно. Оплата оперативная. Рекомендую к сотрудничеству.
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