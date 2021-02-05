Скрипт сохранение фото товаров в корзине на сайте

Дано:

Корзина с Х товарами на сайтах hollisterco.com. abercrombie.com (сайт идентичные по структуре).

Задача: получить папку, с сохраненными всеми фото каждого товара в формате

артикул1_1.jpeg артикул1_2.jpeg артикул1_3.jpeg

артикул2_1.jpeg

артикул3_1.jpeg

.....

артикуХ_1.jpeg

Артикул находится на странице товара и называется Store item и есть в коде страницы корзины.

Во вложении архив с сохраненной страницей корзины и папкой, которую нужно получить на выходе.

Все заказы делаются под гостевой учетной записью.

www.hollisterco.com/shop/wd/share/Od1jQ1 - пример корзины на сайте.