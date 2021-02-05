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Скрипт сохранение фото товаров в корзине на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано:
Корзина с Х товарами на сайтах hollisterco.com. abercrombie.com (сайт идентичные по структуре).
Задача: получить папку, с сохраненными всеми фото каждого товара в формате
артикул1_1.jpeg артикул1_2.jpeg артикул1_3.jpeg
артикул2_1.jpeg
артикул3_1.jpeg
.....
артикуХ_1.jpeg
Артикул находится на странице товара и называется Store item и есть в коде страницы корзины.
Во вложении архив с сохраненной страницей корзины и папкой, которую нужно получить на выходе.
Все заказы делаются под гостевой учетной записью.
www.hollisterco.com/shop/wd/share/Od1jQ1 - пример корзины на сайте.
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