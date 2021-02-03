Cделать систему сбора лидов (заказов)

Есть Несколько сайтов на Вордпресс которые собирают заказы

-Имя

-Емейл

-Телефон

- Какое событие

- Сколько людей

- Описание

Все заказы должны сходиться в одну систему с сортировкой по различным параметрам, возможности поиска и ведения статистики трафика запросов с каждого сайта.

Возможность отправлять сообщение и емейлы клиенту. При этом емейлы будут различные (админ решает какой емейл из темплейтов кому отправить)

Похожий пример podio(точка)com