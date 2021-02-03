Front-end разработчик (проектно или постоянно)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок1485 просмотров
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Мы ищем в команду (рассматриваем как проектную, так и постоянную занятость) боевого разработчика с крепким знанием фронтенд технологий:

  • Хорошие знания JavaScript (ES6), фреймворка Vue (Nuxt);
  • Знание препроцессора Sass;
  • Опыт работы с Git;
  • Знания верстки с именованием по БЭМу;
  • Опыт разработки адаптивных интерфейсов;
  • Отличное знание HTML5, CSS 3-4;
Плюсом будет ваше понимание принципов взаимодействия с бэкендом, в идеале опыт работы с Laravel, YII2, Wordpress, Bitrix.

Вы сможете обкатать и развить свои скиллы на живых и интересных проектах в компании таких же боевых ребят.

Список задач и проектов нескончаемый, график работы гибкий, оплата без задержек.

Будет весело, гарантируем быстрый профессиональный рост, единственное условие для этого — ваше желание развиваться.

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Мы – современная, гибкая, компактная и мобильная студия клиентской веб-разработки полного цикла.

Выполняем веб-проекты под ключ (проектирование, дизайн, разработка, поддержка), дополняем своими компетенциями проектные команды клиентов по отдельным задачам, работаем над собственными проектами. Большой опыт работы с заказчиками из культурных индустрий — арт, театральные и музыкальные организации. Опыт ведения крупных проектов и разработки для заказчиков из крупного бизнеса (Лента, Газпромнефть, Билайн), работа над технически сложными коммерческими задачами.

Ведущие клиенты в настоящий момент:

– Хоккейный клуб «Динамо Москва»

– Russian Parking Systems

– Российское Кардиологическое Общество

Мы разрабатываем веб-сайты, веб-приложения, сервисы, системы управления. Качественный уровень наших работ описывает то, что мы никогда не занимались продажами и поиском клиентов — нам доверяют и мы оправдываем это доверие. 

3 года назад
hivr
Юрий 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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