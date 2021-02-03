Front-end разработчик (проектно или постоянно)

Ищем программиста на NetCat для создания сайта. Опыт обязателен. Нет опыта в данной системе - не пишите пожалуйста. Сборка нового сайта - на системе НетКат, интернет-магазин и интеграция с 1С. Удаленная работа, свободный график. Оплата фиксированная или почасовая - предлагайте ...
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Мы ищем в команду (рассматриваем как проектную, так и постоянную занятость) боевого разработчика с крепким знанием фронтенд технологий:
- Хорошие знания JavaScript (ES6), фреймворка Vue (Nuxt);
- Знание препроцессора Sass;
- Опыт работы с Git;
- Знания верстки с именованием по БЭМу;
- Опыт разработки адаптивных интерфейсов;
- Отличное знание HTML5, CSS 3-4;
Вы сможете обкатать и развить свои скиллы на живых и интересных проектах в компании таких же боевых ребят.
Список задач и проектов нескончаемый, график работы гибкий, оплата без задержек.
Будет весело, гарантируем быстрый профессиональный рост, единственное условие для этого — ваше желание развиваться.
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Мы – современная, гибкая, компактная и мобильная студия клиентской веб-разработки полного цикла.
Выполняем веб-проекты под ключ (проектирование, дизайн, разработка, поддержка), дополняем своими компетенциями проектные команды клиентов по отдельным задачам, работаем над собственными проектами. Большой опыт работы с заказчиками из культурных индустрий — арт, театральные и музыкальные организации. Опыт ведения крупных проектов и разработки для заказчиков из крупного бизнеса (Лента, Газпромнефть, Билайн), работа над технически сложными коммерческими задачами.
Ведущие клиенты в настоящий момент:
– Хоккейный клуб «Динамо Москва»
– Russian Parking Systems
– Российское Кардиологическое Общество
Мы разрабатываем веб-сайты, веб-приложения, сервисы, системы управления. Качественный уровень наших работ описывает то, что мы никогда не занимались продажами и поиском клиентов — нам доверяют и мы оправдываем это доверие.
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