Написать скрипт налогового калькулятора

Необходимо пофиксить баги на сайте http://fsr24.ru/ - Не работает страница с контактами; - Не работает страница с отзывами; - Не рботает страница о проекте; - Не работает добавление объектов; - Перестали работать города, при нажатии на карте; - Карта стала черной, ...
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Есть ресурс на C#, нужно написать скрипт который будет отправлять к нему запросы SOAP.На страничке php оформить калькулятор, в поля которых должны загружаться результаты из ресурса.Для проведения рассчетов и выбора параметров пользвательская авторизация не нужна.
ЭЦП не используетсяКак должен выглядеть калькулятор, описание веб-службы описаны в приложенииПример:а) Поле Налоговый режим : содержит выпадающий список с возможностью выбора только одного значения, получаемый по web-службе (spr_id = 4):Самозанятое лицо (data_id = 0)Патентная система налогообложения (data_id = 1)Крестьянское (фермерское) хозяйство (data_id = 2)Упрощенная система налогообложения (data_id = 4)б) Поле выбора Налоговой инспекции : содержит выпадающий список с возможностью выбора только одного значения, получаемый по web-службе (spr_id = 1)в) Поле Количество наемных работников : Отображается при выборе всех налоговых режимов, кроме "Самозанятое лицо" (spr_id = 4, data_id = 0). Выпадающий список с возможностью выбора только одного значения:012345
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