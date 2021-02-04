Написать скрипт налогового калькулятора

Есть ресурс на C#, нужно написать скрипт который будет отправлять к нему запросы SOAP.На страничке php оформить калькулятор, в поля которых должны загружаться результаты из ресурса.Для проведения рассчетов и выбора параметров пользвательская авторизация не нужна.

ЭЦП не используетсяКак должен выглядеть калькулятор, описание веб-службы описаны в приложенииПример:а) Поле Налоговый режим : содержит выпадающий список с возможностью выбора только одного значения, получаемый по web-службе (spr_id = 4):Самозанятое лицо (data_id = 0)Патентная система налогообложения (data_id = 1)Крестьянское (фермерское) хозяйство (data_id = 2)Упрощенная система налогообложения (data_id = 4)б) Поле выбора Налоговой инспекции : содержит выпадающий список с возможностью выбора только одного значения, получаемый по web-службе (spr_id = 1)в) Поле Количество наемных работников : Отображается при выборе всех налоговых режимов, кроме "Самозанятое лицо" (spr_id = 4, data_id = 0). Выпадающий список с возможностью выбора только одного значения:012345