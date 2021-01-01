Есть ресурс на C#, нужно написать скрипт который будет отправлять к нему запросы SOAP.На страничке php оформить калькулятор, в поля которых должны загружаться результаты из ресурса.Для проведения рассчетов и выбора параметров пользвательская авторизация не нужна. ЭЦП ...
Система управления чат ботами в ТГ + парсинг отзыва на ozon / wb
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Система состоит из:
- система управления чат ботами в Телеграмм:
- бот админ;
- несколько товарных ботов (1 бот = 1 товар)
- бот для ozon
- бот для wildberries
- парсинг
- парсинг отзывов ozon
- парсинг отзывов wildberries
- админ системы (пользователь) в ручном режиме создает новых ботов (строго 1 бот = 1 товар)
- админ системы добавляет новых ботов в систему через бота админа
- админ системы дает ссылки на ботов (п1) своим клиентам (в ручном режиме)
- клиенты “общаются с чат ботами”
- клиенту выдается уникальный secret number
- бот парсит страницу товара; находит отзыв клиента
- спрашивает у клиента номер карты
- данные о новой оплате приходят в Админ чат
- спрашивает у клиента номер карты
- бот парсит страницу товара; находит отзыв клиента
- клиенту выдается уникальный secret number
https://docs.google.com/document/d/1kQGC9kl85k_qv0UeK1JOrNBC1jU6lq29XM2WzMACcFA/edit?usp=sharing
С вас сроки и сумма.
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