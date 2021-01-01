Система управления чат ботами в ТГ + парсинг отзыва на ozon / wb

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки636 просмотров
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Система состоит из:

  • система управления чат ботами в Телеграмм:

    • бот админ;
    • несколько товарных ботов (1 бот = 1 товар)

      • бот для ozon
      • бот для wildberries
*боты похожи, но есть отличия

  • парсинг

    • парсинг отзывов ozon
    • парсинг отзывов wildberries
Сценарий работы:

  • админ системы (пользователь) в ручном режиме создает новых ботов (строго 1 бот = 1 товар)
  • админ системы добавляет новых ботов в систему через бота админа
  • админ системы дает ссылки на ботов (п1) своим клиентам (в ручном режиме)
  • клиенты “общаются с чат ботами”

    • клиенту выдается уникальный secret number

      • бот парсит страницу товара; находит отзыв клиента

        • спрашивает у клиента номер карты

          • данные о новой оплате приходят в Админ чат
Детальное ТЗ в файле:

https://docs.google.com/document/d/1kQGC9kl85k_qv0UeK1JOrNBC1jU6lq29XM2WzMACcFA/edit?usp=sharing

С вас сроки и сумма.

3 года назад
mitin_mihail
Михаил 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад