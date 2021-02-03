Ищу PHP/JS разработчика/команду в Минске

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки524 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: разработать сайт с базой данных игроков + веб-игру (игра чуть сложнее чем "крестики-нолики").

При подаче заявки, пожалуйста, указывайте по пунктам.

1) Стоимость часа вашего труда

2) Ссылку на портфель

3) Готовы ли приступить к моему проекту в течение 1-2х недель

PHP
3 года назад
kingday
46 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад