Ищу PHP/JS разработчика/команду в Минске

Есть ресурс на C#, нужно написать скрипт который будет отправлять к нему запросы SOAP.На страничке php оформить калькулятор, в поля которых должны загружаться результаты из ресурса.Для проведения рассчетов и выбора параметров пользвательская авторизация не нужна. ЭЦП ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: разработать сайт с базой данных игроков + веб-игру (игра чуть сложнее чем "крестики-нолики").
При подаче заявки, пожалуйста, указывайте по пунктам.
1) Стоимость часа вашего труда
2) Ссылку на портфель
3) Готовы ли приступить к моему проекту в течение 1-2х недель
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