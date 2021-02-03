Изменить плагин для системы Discourse

Есть ресурс на C#, нужно написать скрипт который будет отправлять к нему запросы SOAP.На страничке php оформить калькулятор, в поля которых должны загружаться результаты из ресурса.Для проведения рассчетов и выбора параметров пользвательская авторизация не нужна. ЭЦП ...