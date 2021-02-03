Есть ресурс на C#, нужно написать скрипт который будет отправлять к нему запросы SOAP.На страничке php оформить калькулятор, в поля которых должны загружаться результаты из ресурса.Для проведения рассчетов и выбора параметров пользвательская авторизация не нужна. ЭЦП ...
Простейший торговый бот для биржи обмена Webmoney
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходим очень простой торговый бот для биржи обмена Webmoney (wm.exchanger.ru) для использования его в трейдерском режиме.
Возможно у Вас уже имеется готовый продукт.
От бота требуются только элементарные функции:
1) способность опережать конкурирующие заявки и находиться в верхней части биржевого стакана;
2) выдерживать заданную торговую разницу по отношению к самой выгодной встречной заявке;
3) после полного выкупа заявки (или частичной ее продажи), бот должен самостоятельно подняться в верхнюю часть противоположной секции
биржевого стакана (для реализации купленной валюты);
4) в настройках бота должна быть возможность поставить числовое значение суммы, ниже которой все конкурирующие и встречные заявки ботом игнорируются (т.е. он не реагирует на них). Также должна быть настройка - какая максимальнаясумма выделяется боту для оперирования.
Если бот будет иметь возможность реагировать на значение "Справочного курса" в секции обмена биржи Webmoney (корректировать свое значение в соответствии с ним), то это будет только
плюсом.
Срок выполнения не принципиален, главное - безошибочная работа продукта.
Если стоимость этого задания Вы оцениваете выше, то укажите цену в своем отклике.
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