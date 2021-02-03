Простейший торговый бот для биржи обмена Webmoney

Добрый день!

Необходим очень простой торговый бот для биржи обмена Webmoney (wm.exchanger.ru) для использования его в трейдерском режиме.

Возможно у Вас уже имеется готовый продукт.

От бота требуются только элементарные функции:

1) способность опережать конкурирующие заявки и находиться в верхней части биржевого стакана;

2) выдерживать заданную торговую разницу по отношению к самой выгодной встречной заявке;

3) после полного выкупа заявки (или частичной ее продажи), бот должен самостоятельно подняться в верхнюю часть противоположной секции

биржевого стакана (для реализации купленной валюты);

4) в настройках бота должна быть возможность поставить числовое значение суммы, ниже которой все конкурирующие и встречные заявки ботом игнорируются (т.е. он не реагирует на них). Также должна быть настройка - какая максимальнаясумма выделяется боту для оперирования.

Если бот будет иметь возможность реагировать на значение "Справочного курса" в секции обмена биржи Webmoney (корректировать свое значение в соответствии с ним), то это будет только

плюсом.

Срок выполнения не принципиален, главное - безошибочная работа продукта.

Если стоимость этого задания Вы оцениваете выше, то укажите цену в своем отклике.