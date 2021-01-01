Скрипт на python для парсинга отзыва на 1 странице wildberries

Запуск скрипта - через cmd (буду запускать из стороннего софта)

На вход отдаются:

- конкретная страница товара wildberries

- дословный текст отзыва

- три 3-х значных числа

- дата

Что нужно сделать:

1. найти на указанной странице товара в списке отзывов указанный отзыв

2. зайти на страницу автора отзыва

3. у автора есть "параметры фигуры" (рост, обхват груди, обхват талии), эти параметры с пометкой "доступно всем"

4. сверить 3 параметра с указанными числами (вход данные)

5. вернуть ответ: ок (если цифры совпадают), error (если нет)

Структура ответа:

- success / error

- ссылка на пользователя

- оценка отзыва

Пример для теста:

- страница товара - https://www.wildberries.ru/catalog/4159321/

- текст отзыва - "плюсы: - стоимость - хороший диктор минусы: - продолжительность 1 минута 16 секунд"

- ссылка на автора - https://www.wildberries.ru/profile/w7TDssOkw7PCu8K1wrbCuMKwwrPCssK0wrY=

- Параметры фигуры: рост = 155; обхват груди = 155; обхват талии = 55

Что я сам понял:

1. ссылка на автора отзыва доступна только в ПК версии сайта

2. посмотреть "параметры фигуры" можно только с мобильной версии сайта

Я не пишу на python, поэтому мне не очень понятно как я буду принимать возвращаемые значения скрипта. Если есть предложения, то пишите.

С вас срок и сумма.