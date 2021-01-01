Есть ресурс на C#, нужно написать скрипт который будет отправлять к нему запросы SOAP.На страничке php оформить калькулятор, в поля которых должны загружаться результаты из ресурса.Для проведения рассчетов и выбора параметров пользвательская авторизация не нужна. ЭЦП ...
Скрипт на python для парсинга отзыва на 1 странице wildberries
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Запуск скрипта - через cmd (буду запускать из стороннего софта)
На вход отдаются:
- конкретная страница товара wildberries
- дословный текст отзыва
- три 3-х значных числа
- дата
Что нужно сделать:
1. найти на указанной странице товара в списке отзывов указанный отзыв
2. зайти на страницу автора отзыва
3. у автора есть "параметры фигуры" (рост, обхват груди, обхват талии), эти параметры с пометкой "доступно всем"
4. сверить 3 параметра с указанными числами (вход данные)
5. вернуть ответ: ок (если цифры совпадают), error (если нет)
Структура ответа:
- success / error
- ссылка на пользователя
- оценка отзыва
Пример для теста:
- страница товара - https://www.wildberries.ru/catalog/4159321/
- текст отзыва - "плюсы: - стоимость - хороший диктор минусы: - продолжительность 1 минута 16 секунд"
- ссылка на автора - https://www.wildberries.ru/profile/w7TDssOkw7PCu8K1wrbCuMKwwrPCssK0wrY=
- Параметры фигуры: рост = 155; обхват груди = 155; обхват талии = 55
Что я сам понял:
1. ссылка на автора отзыва доступна только в ПК версии сайта
2. посмотреть "параметры фигуры" можно только с мобильной версии сайта
Я не пишу на python, поэтому мне не очень понятно как я буду принимать возвращаемые значения скрипта. Если есть предложения, то пишите.
С вас срок и сумма.
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