Помочь с сайтом и программированием

$5
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки744 просмотра
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Нужна помощь разобраться с сайтом и программированием. Кто сможет объяснять почему что и как, отвечать на вопросы, помогать с этим. Думаю учить язык программирования, но это не точно и до апреля хочу с этим как-то определится и найти единомышленников с кем мы будем вместе изучать программирование, а пока помочь разобраться с сайтом, повесить их на хостинг и объяснить как их создавать.

Прошу не пишите мне, если вам не нравится моя цена, пока могу благодарить вас оплатой по сердцу раз в месяц

3 года назад
alifashudinowa
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад