Помочь с сайтом и программированием

Нужна помощь разобраться с сайтом и программированием. Кто сможет объяснять почему что и как, отвечать на вопросы, помогать с этим. Думаю учить язык программирования, но это не точно и до апреля хочу с этим как-то определится и найти единомышленников с кем мы будем вместе изучать программирование, а пока помочь разобраться с сайтом, повесить их на хостинг и объяснить как их создавать.

Прошу не пишите мне, если вам не нравится моя цена, пока могу благодарить вас оплатой по сердцу раз в месяц