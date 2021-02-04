Harry_Daamn

HTML - верстка / Web developer

Деменков Игорь Русланович

г.Киев

тел. +380506501588

e-mail: [email protected]

Трудолюбивый, ответственный молодой человек с высокой трудовой этикой.

Опыт

Front-end developer freelancer январь 2018 - март 2020

Factory 54, Тель-Авив октябрь 2017 -Декабрь 2018

Web Developer, ThatWorkshop (Startup) Киев, Украина Январь 2015 -Март 2017

Я работал веб-разработчиком в украинской стартап-компании. На этой работе я сосредоточился на кодированге.

Имею опыт работы с: JavaScript, HTML, CSS, GIT, Node.JS, BootStrap и другими языками программирования.

Повар, Сушия г. Киев июнь 2014 - декабрь 2014

НАВЫКИ И УМЕНИЯ:

⦁ Свободно говорю на русском, украинском, английском языках.

⦁ Сильные коммуникативные навыки

⦁ Хорошие организаторские способности

⦁ Креативное мышление

⦁ Обслуживание клиентов

⦁ Надежность

Деменков Игорь Русланович

г.Киев

тел. +380506501588

e-mail: [email protected]