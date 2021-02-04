Harry_Daamn

Деменков Игорь Русланович
г.Киев
тел. +380506501588
e-mail: [email protected]
Трудолюбивый, ответственный молодой человек с высокой трудовой этикой.
Опыт
Front-end developer freelancer январь 2018 - март 2020
Factory 54, Тель-Авив октябрь 2017 -Декабрь 2018
Web Developer, ThatWorkshop (Startup) Киев, Украина Январь 2015 -Март 2017
Я работал веб-разработчиком в украинской стартап-компании. На этой работе я сосредоточился на кодированге.
Имею опыт работы с: JavaScript, HTML, CSS, GIT, Node.JS, BootStrap и другими языками программирования.
Повар, Сушия г. Киев июнь 2014 - декабрь 2014
НАВЫКИ И УМЕНИЯ:
⦁ Свободно говорю на русском, украинском, английском языках.
⦁ Сильные коммуникативные навыки
⦁ Хорошие организаторские способности
⦁ Креативное мышление
⦁ Обслуживание клиентов
⦁ Надежность
Деменков Игорь Русланович
г.Киев
тел. +380506501588
e-mail: [email protected]