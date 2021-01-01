Новозеландский сайт ListingS

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка695 просмотров
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Новозеландская компания ListingS приглашает web-разработчика для завершения проекта.

Адрес сайта - https://listings.co.nz/

Необходимо доработать сайт до финальной сдачи:

  • Правка стилей, в том числе и мобильной версии
  • Правка и доработка готовых плагинов до необходимого функционала
  • Исправление прочих ошибок
Примерный объем работы 100 – 200 часов. Стоимость часа 350 рублей .

Необходимо знание PHP, CSS, HTML, MySQL, JS, AJAX, GIT

Сайт работает на CMS OcClass.

Подробности предложенной работы Вы найдете во вложенном файле.

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3 года назад
novostiv
Сергей 
67 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв