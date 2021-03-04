Починить скрипт на Python, заполняющий форму на smmbox.com

Имеется небольшой скрипт на Python, который автоматизирует работу (нажимает в браузере на разные кнопки, заполняя одну несложную форму) на сайте smmbox.com (это внешний сайт, осуществляющий отложенный постинг в соцсеть ВК).

Скрипт раньше работал, но недавно перестал в связи с изменением дизайна сайта.

Задача - привести скрипт в соответствие с новым дизайном сайта, чтобы он снова заработал и заполнял, что и где надо.