Починить скрипт на Python, заполняющий форму на smmbox.com

Веб-программированиеЗавершен10 заявок1409 просмотров
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Имеется небольшой скрипт на Python, который автоматизирует работу (нажимает в браузере на разные кнопки, заполняя одну несложную форму) на сайте smmbox.com (это внешний сайт, осуществляющий отложенный постинг в соцсеть ВК).

Скрипт раньше работал, но недавно перестал в связи с изменением дизайна сайта.

Задача - привести скрипт в соответствие с новым дизайном сайта, чтобы он снова заработал и заполнял, что и где надо.

Python
3 года назад
danil-bel
Федор 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Xdimon
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$5
2 дня
Дмитрий в краткий срок восстановил работоспособность довольно сложного скрипта, от которого несколько других фрилансеров, оставивших заявки в моем задании, потом отказывались либо просто "пропадали". Также он подробно ответил на мои вопросы и объяснил, из-за чего возникла неисправность. Кроме того, отмечу, что Дмитрий регулярно выходил на связь и держал в курсе дела. Готов рекомендовать Дмитрия как очень квалифицированного и ответственного специалиста.
Федор отличный и надёжный заказчик. К задаче прилагается подробное ТЗ, плюс свои соображения по поводу задачи и возможных путях решения, что не будет лишним. Быстрая коммуникация и по выполнению такая же быстрая оплата.