Дмитрий в краткий срок восстановил работоспособность довольно сложного скрипта, от которого несколько других фрилансеров, оставивших заявки в моем задании, потом отказывались либо просто "пропадали". Также он подробно ответил на мои вопросы и объяснил, из-за чего возникла неисправность. Кроме того, отмечу, что Дмитрий регулярно выходил на связь и держал в курсе дела. Готов рекомендовать Дмитрия как очень квалифицированного и ответственного специалиста.