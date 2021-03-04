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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Python
Дмитрий в краткий срок восстановил работоспособность довольно сложного скрипта, от которого несколько других фрилансеров, оставивших заявки в моем задании, потом отказывались либо просто "пропадали". Также он подробно ответил на мои вопросы и объяснил, из-за чего возникла неисправность. Кроме того, отмечу, что Дмитрий регулярно выходил на связь и держал в курсе дела. Готов рекомендовать Дмитрия как очень квалифицированного и ответственного специалиста.
Ответный отзыв
Федор отличный и надёжный заказчик. К задаче прилагается подробное ТЗ, плюс свои соображения по поводу задачи и возможных путях решения, что не будет лишним. Быстрая коммуникация и по выполнению такая же быстрая оплата.