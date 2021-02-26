Irinama2018

$10
С сайта mirhalatov.com.ua САЙТ НАПИСАН НА ASP.NET приходят заказы , в которых заполонены не все поля и отсутствуют изображения верхних рисунков либо они смещены
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
4 года назад
Занимаемся продвижением сайтов, запуском и ведением контекстной рекламы, опыт работы на рынке с 2008 г. Работаем со всей Украиной, умеренные цены, возможность заключения договора и оплаты по безналичному рассчету для компаний. Будем рады сотрудничеству
С сайта mirhalatov.com.ua САЙТ НАПИСАН НА ASP.NET приходят заказы , в которых заполонены не все поля и отсутствуют изображения верхних рисунков либо они смещены