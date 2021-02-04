Доработка сайта на YII

$300
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки768 просмотров
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1.  Доработать возможность Активации / Деактивации Материалов на сайте

2.  На странице курсы (/courses), если курс куплен, чтобы исключить повторную покупку - курс должен подсвечиваться серым (Для авторизованных пользователей). А кнопка купить не активна. Пример того как сделали в личном кабинете, курсы которые не купленные серые, вот тоже самое, но с обратной логикой на странице всех курсов. При этом переход в подробности оставляем.

3. Нам необходим Виджет - подписка (на новости)  с отображением этой информации в админке сайта. На главной странице разместить форму

4. Механика реализации бесплатных курсов. Что надо доработать что бы вместо кнопки купить курс писался текст "получить бесплатно" на кнопке и курс становился доступным после ее нажатия без формы оплаты.

5. Нужно хранилище документов к каждому уроку в курсах, что бы туда можно было загружать методички к каждому уроку. Они должны быть доступны для скачивания в конце урока

6. Виджет с телеграм ботами, должен конвертить как NAG в телеграм.

На клавной и основных страницах сайта один.

В каждом курсе свой.

В админке или где-то должна быть опция загрузки НАГА и прописывание ссылки. НАГ должен поддерживать html код.

В НАГАХ должны быть метрики ГТМ автоматически

7. Возможность скидок и общих промокодов/купонов (уникальных) при покупке на этапе оформления заказа. В админке должны загружаться куда-то купоны и номинал в % или в руб. Должен быть список виден активированных и не активированных. Загрузку поддерживать из csv фаила.

8. Отображать в админке в карточке пользователя купленные им курсы (Курс / Дата / Цена)

9. Перевести в боевой режим систему оплаты курса (https://cloudpayments.ru)

3 года назад
Dargonaks
Алексей 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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