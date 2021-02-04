Верстка. Требуется Full stack разработчик

$1300
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки735 просмотров
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Здравствуйте! Работа через БС! Требуется провести современную верстку с нуля с использованием React JS / Vue JS + SSR для моего проекта (имеется прототип, дизайн берется с него), так как в текущей версии очень много безграмотного кода и связать с Laravel, включая функционал, настроить SEO метки везде.

Цель:

- Получить на всех страницах - Google PageSpeed не менее 90%

- Адаптивную верстку (смартфоны, компьютеры, планшеты) Также в визуальной части нужно будет внести правки, на прототипе выглядит не очень хорошо.

- Кроссбраузерность (Chrome, Яндекс, Oпера, Firefox, Safari),

JavaScript, Webpack, HTML, CSS, PHP, Nginx, NPM, scss boostrap only grid with mixins

MySQL, Bitbucket

+++++Ссылку на прототип скину по запросу.++++

Требования для Full stack разработчика:

- знание Webpack, HTML, CSS, PHP, Nginx, NPM, MySQL, Bitbucket

- уверенное знание Backend (Laravel + Sleeping Owl)

- уверенное знание Frontend (React JS или Vue JS), а также SSR

- умение разбираться в чужом коде

- тестирование написанного кода

- ПОРЯДОЧНОСТЬ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3 года назад
mikz
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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