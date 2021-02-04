Разработка модулей для Битрикс24

Добрый день На сайте сейчас реализован обмен с поставщиком через API модуль есть но нужно доделать и поправить его функционал Более подробное ТЗ и доступы предоставим в личной переписке Для исполнителей только с опытом работы а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Наша компания ищет опытного CRM-разработчика.
Задача: разработать 2 модуля, которые нужно разместить на сервере:1. Отчет по лидам по направлениям, в котором нужно указать информацию;
- количество закрепленных карточек (лидов),
- потребность выявлена (по статусу «Потребность выявлена»),
- статус обработано/забраковано/отсеяно карточек,
- исходящие звонки (количество совершенных по делам),
- исходящие звонки (количество с телефонии),
- входящие звонки (количество с телефонии),
- встречи (по делам)
- занесено телефонов (по полю с карточки)
- отправлено КП (по статусу)
Стоимость и сроки выполнения проекта указывайте в отклике.
Заранее спасибо!
До связи!
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