Разработка модулей для Битрикс24

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки918 просмотров
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Доброго времени суток!

Наша компания ищет опытного CRM-разработчика.

Задача: разработать 2 модуля, которые нужно разместить на сервере:1. Отчет по лидам по направлениям, в котором нужно указать информацию; 

  • количество закрепленных карточек (лидов),
  • потребность выявлена (по статусу «Потребность выявлена»),
  • статус обработано/забраковано/отсеяно карточек,
  • исходящие звонки (количество совершенных по делам),
  • исходящие звонки (количество с телефонии),
  • входящие звонки (количество с телефонии),
  • встречи (по делам)
  • занесено телефонов (по полю с карточки)
  • отправлено КП (по статусу)
Чтобы была возможность печатать отчет, сортировать по датам.Отдельно выводить по каждому направлению.  2. Загрузка базы лидов по критериям. Уточняющие вопросы можно задать по отклику.

Стоимость и сроки выполнения проекта указывайте в отклике. 

Заранее спасибо!

До связи!

3 года назад
hella_2312
25 летУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
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