Разработка модулей для Битрикс24

Доброго времени суток!

Наша компания ищет опытного CRM-разработчика.

Задача: разработать 2 модуля, которые нужно разместить на сервере:1. Отчет по лидам по направлениям, в котором нужно указать информацию;

количество закрепленных карточек (лидов),

потребность выявлена (по статусу «Потребность выявлена»),

статус обработано/забраковано/отсеяно карточек,

исходящие звонки (количество совершенных по делам),

исходящие звонки (количество с телефонии),

входящие звонки (количество с телефонии),

встречи (по делам)

занесено телефонов (по полю с карточки)

отправлено КП (по статусу)

Чтобы была возможность печатать отчет, сортировать по датам.Отдельно выводить по каждому направлению. 2. Загрузка базы лидов по критериям. Уточняющие вопросы можно задать по отклику.

Стоимость и сроки выполнения проекта указывайте в отклике.

Заранее спасибо!

До связи!