Образовательная платформа на основе дизайн концепта

Необходима форма на сайт. 1 — создать форму где человек заполняет: а) ФИО б) номинацию б) регион, город (выбрать из списка) в) что-то ещё (выбрать из списка) 2 — ДОБАВЛЯЕТ ФОТОГРАФИЮ (до 5 мегабайт) 2.1. ...
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Здравствуйте, надо разработать сайт на основе дизайна концепта, который пока в разработке, будет готов к середине февраля. Ищу разработчика заранее, потому что надо будет сразу приступить к разработке. https://zno.osvita.ua/ типо такого сайта будет по наполнению, но дизайн в стиле скиллбокс, планируется с 3д моделями. Всего 11 уникальных страниц, остальные повторяются. Кидайте портфолио, примерную цену ( в каких пределах), время также.
Можно вопросы в обсуждения / лс
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