Парсер информации

Веб-программированиеЗавершен8 заявок280 просмотров
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Нужно сформировать таблицу в ексель документов отсюда

https://poronaisk.admsakhalin.ru/index.php/2013-05-12-19-35-46/2014-04-01-03-59-06/26-normotvorcheskaya-deyatelnost

Столбики следующие в таблице должны быть

№ НПА

Дата издания

Наименование

Опубликование

Ссылка на файл

3 года назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gordon-freeman
Виктор 
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$5
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