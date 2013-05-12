Создать встраиваемый виджет на основе текущего

Здравствуйте, есть задание по node.js. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.
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Здравствуйте. Ищу Frontend-разработчика для написания виджета калькулятора пенсии, который можно будет встраивать на сторонние сайты. Калькулятор уже есть, исправно работает на JS, для него отрисован новый дизайн.
Список задач по пунктам:
- Перенести калькулятор на новый дизайн (верстка) - https://yadi.sk/d/0JdM171fYZnJEg (макет в Figma);
- Создать коробочное решение для встраивания виджета на сторонние сайты (пример: https://1track.ru/b2b/widget)
- Создать атрибуты визуальной настройки виджета (обсудим с исполнителем);
Настройки в виде переданного объекта при подключении скрипта.
Прошу вместе с откликом высылать свое портфолио.
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