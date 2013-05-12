Создать встраиваемый виджет на основе текущего

Здравствуйте. Ищу Frontend-разработчика для написания виджета калькулятора пенсии, который можно будет встраивать на сторонние сайты. Калькулятор уже есть, исправно работает на JS, для него отрисован новый дизайн.

Список задач по пунктам:

Перенести калькулятор на новый дизайн (верстка) - https://yadi.sk/d/0JdM171fYZnJEg﻿ (макет в Figma);

Создать коробочное решение для встраивания виджета на сторонние сайты (пример: https://1track.ru/b2b/widget)

Создать атрибуты визуальной настройки виджета (обсудим с исполнителем);

Нужно, чтобы все собиралось в одно независимое приложение, например через webpack. Где все в одном скрипте.

Настройки в виде переданного объекта при подключении скрипта.

Прошу вместе с откликом высылать свое портфолио.