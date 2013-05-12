Создать встраиваемый виджет на основе текущего

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки773 просмотра
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Здравствуйте. Ищу Frontend-разработчика для написания виджета калькулятора пенсии, который можно будет встраивать на сторонние сайты. Калькулятор уже есть, исправно работает на JS, для него отрисован новый дизайн.

Список задач по пунктам:

  • Перенести калькулятор на новый дизайн (верстка) - https://yadi.sk/d/0JdM171fYZnJEg﻿ (макет в Figma);
  • Создать коробочное решение для встраивания виджета на сторонние сайты (пример: https://1track.ru/b2b/widget)
  • Создать атрибуты визуальной настройки виджета (обсудим с исполнителем);
Нужно, чтобы все собиралось в одно независимое приложение, например через webpack. Где все в одном скрипте.

Настройки в виде переданного объекта при подключении скрипта.

Прошу вместе с откликом высылать свое портфолио.

3 года назад
seostrelcov
Юрий 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад