Подгрузить плагин комментариев wordpress в Yii части сайта

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки762 просмотра
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Есть сайт управляемый wordpress, и часть сайта интегрирована и сделана на yii1.﻿ ﻿

Необходимо плагин добавляющий возможность показа боковых комментариев интегрировать и в yii часть.

Сейчас на странице сделанной на yii1 выводятся комментарии стандартными средствами wp.

Линк на плагин скину в личку.

WordPress
3 года назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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