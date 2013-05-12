Подгрузить плагин комментариев wordpress в Yii части сайта

Есть сайт реализован на самописе. Есть макеты и тз. Нужно внести изменения в дизайне, и доработать, переделать функционал. Без предоплат, можно поэтапно, один прогер уже затянул сроки и ничего не сделал. ТЗ, дизайн, и сайт ...