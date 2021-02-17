Интеграция самописного сайта с онлайн оплатой с сбера js php

Добрый день, необходима помочь в интеграции самописного сайта с онлайн оплатой с сбера. Сайт есть все есть нужно по кнопке оплатить переходить на сайт сбера там платить, и возвращаться обратно. Все стандартно. Если у кого есть пример интеграции где просто подставить свои значения вообще отлично.