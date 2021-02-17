Интеграция самописного сайта с онлайн оплатой с сбера js php

Веб-программированиеЗавершен4 заявки784 просмотра
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Добрый день, необходима помочь в интеграции самописного сайта с онлайн оплатой с сбера. Сайт есть все есть нужно по кнопке оплатить переходить на сайт сбера там платить, и возвращаться обратно. Все стандартно. Если у кого есть пример интеграции где просто подставить свои значения вообще отлично.

PHP
3 года назад
wvr0001
Роман 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dzendigital
Дмитрий 
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
3 года назад
$50
3 дня
Дмитрий красавчик все сделал как мы хотели, разъяснил все нюансы.
Однозначно рекомендую!