Настроить добавление заказов в Airtable из Ecwid через API

Логика работы алгоритма добавления заказа следующая:- Ecwid передает уведомление через webhook что поступил заказ- По orderId в Ecwid выполняется запрос https://app.ecwid.com/api/v3/storeId/orders/orderId?token=token, который выдает все данные по заказу- Выполняется запрос в Airtable поиск записи по orderid- Если запись существует, то обновить ее, иначе создать новую записьРеализовать работу с ошибками: если возникла ошибка при каком-то запросе, то сохранить все данные заказа и попробовать снова, например, через 10 минут.Бюджет и срок обсуждается. Предложить язык программирования.Документация Ecwid: https://api-docs.ecwid.com/reference/webhooksДокументация Airtable: https://airtable.com/api