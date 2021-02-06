Админка на Django

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки752 просмотра
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Добрый день.

Если у вас есть опыт работы с Django, пишите.

Задача сделать небольшую админку с возможностью записи в db, И отдавать/принимать данные по api.

Фронт на next.js

Django
3 года назад
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Виктор 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад