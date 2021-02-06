Админка на Django

Есть сайт реализован на самописе. Есть макеты и тз. Нужно внести изменения в дизайне, и доработать, переделать функционал. Без предоплат, можно поэтапно, один прогер уже затянул сроки и ничего не сделал. ТЗ, дизайн, и сайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Если у вас есть опыт работы с Django, пишите.
Задача сделать небольшую админку с возможностью записи в db, И отдавать/принимать данные по api.
Фронт на next.js
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