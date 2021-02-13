mozart52

Андрей mozart52

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстаю быстро и качественно. Всегда на связи, оказываю поддержку после сдачи проекта.

Добрый день, Заказчик! 👋

Вы находитесь в поисках надёжного исполнителя для вёрстки своего проекта?

Выбрав меня, вы гарантированно получите:

+ Надёжного помощника в работе над вашим сайтом;

+ Серьёзный подход к работе;

+ Честную оценку стоимости проекта;

+ Соблюдение сроков выполнения задач;

+ Современную вёрстку по БЭМ;

О себе:

Делаю сайты с 2013 года. Последние три года развиваюсь в направлении frontend-разработки. Верстаю адаптивные сайты любой сложности и подключаю к необходимым CMS.

Профессиональные навыки:

  • HTML
  • CSS / SCSS
  • JavaScript, jQuery
  • Bootstrap 4/5
  • Photoshop, Figma
  • Git
  • Компонентная вёрстка по БЭМ
  • CMS MODX, Wordpress
Контакты:

Телефон: (WhatsApp, Telegram): +7 (904) 493-39-86

Email: [email protected]

Благодарю вас, что ознакомились с моей страничкой!

Мир вам 李

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Отзывы заказчиков

Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$7
10 баллов
4 года назад
Поправить мелкий баг на wordpress
WordPress
Молодец справился с непростой задачей по устранению бага в js и css на wordpress, рекомендую.
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству. Спасибо за интересное задание!
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