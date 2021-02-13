Верстаю быстро и качественно. Всегда на связи, оказываю поддержку после сдачи проекта.

Добрый день, Заказчик! 👋

Вы находитесь в поисках надёжного исполнителя для вёрстки своего проекта?

Выбрав меня, вы гарантированно получите:

+ Надёжного помощника в работе над вашим сайтом;

+ Серьёзный подход к работе;

+ Честную оценку стоимости проекта;

+ Соблюдение сроков выполнения задач;

+ Современную вёрстку по БЭМ;

О себе:

Делаю сайты с 2013 года. Последние три года развиваюсь в направлении frontend-разработки. Верстаю адаптивные сайты любой сложности и подключаю к необходимым CMS.

Профессиональные навыки:

HTML

CSS / SCSS

JavaScript, jQuery

Bootstrap 4/5

Photoshop, Figma

Git

Компонентная вёрстка по БЭМ

CMS MODX, Wordpress

Телефон: (WhatsApp, Telegram): +7 (904) 493-39-86

Email: [email protected]

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