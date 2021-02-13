Верстаю быстро и качественно. Всегда на связи, оказываю поддержку после сдачи проекта.
Добрый день, Заказчик! 👋
Вы находитесь в поисках надёжного исполнителя для вёрстки своего проекта?
Выбрав меня, вы гарантированно получите:
+ Надёжного помощника в работе над вашим сайтом;
+ Серьёзный подход к работе;
+ Честную оценку стоимости проекта;
+ Соблюдение сроков выполнения задач;
+ Современную вёрстку по БЭМ;
О себе:
Делаю сайты с 2013 года. Последние три года развиваюсь в направлении frontend-разработки. Верстаю адаптивные сайты любой сложности и подключаю к необходимым CMS.
Профессиональные навыки:
- HTML
- CSS / SCSS
- JavaScript, jQuery
- Bootstrap 4/5
- Photoshop, Figma
- Git
- Компонентная вёрстка по БЭМ
- CMS MODX, Wordpress
Email: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
4 года назад
WordPress
Молодец справился с непростой задачей по устранению бага в js и css на wordpress, рекомендую.
Ответный отзыв
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству. Спасибо за интересное задание!