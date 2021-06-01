milkyway-UA

Надежда Бойчук milkyway-UA

 
33 годаУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Современная адаптивная верстка сайтов с использованием технологий BEM, FLEXBOX, SCSS, HTML5, CSS3 .

Я целеустремленный, надежный верстальщик, который постоянно работает над усовершенствованием себя. Моя цель- довольный клиент! Я сверстаю ваш сайт четко по макету, сделаю его адаптивным чтоб он

правильно работал на любом устройстве и учту все Ваши требование.

Технологии :

  • HTML (HTML5),
  • CSS (CSS3),
  • SCSS,
  • Flexbox,
  • JS
  • БЭМ.
  • Резиновая и отзывчевая верстка
Опыт роботы с :

  • Figma
  • Photoshop
  • Avocode
  • Galp
  • Prepros
  • GIT
  • Слайдерами Swiper, Slick
Ответственность:

  • готова приступить уже
  • всегда довожу дело до конца
  • не нарушаю сроков
  • всегда на связи
Гарантия на верстку.

В течение двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ви надіслали Сьогодні о 11:02

Ответственно

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Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLCSSFigma