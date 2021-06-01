Современная адаптивная верстка сайтов с использованием технологий BEM, FLEXBOX, SCSS, HTML5, CSS3 .

Я целеустремленный, надежный верстальщик, который постоянно работает над усовершенствованием себя. Моя цель- довольный клиент! Я сверстаю ваш сайт четко по макету, сделаю его адаптивным чтоб он

правильно работал на любом устройстве и учту все Ваши требование.

Технологии :

HTML (HTML5),

CSS (CSS3),

SCSS,

Flexbox,

JS

БЭМ.

Резиновая и отзывчевая верстка

Figma

Photoshop

Avocode

Galp

Prepros

GIT

Слайдерами Swiper, Slick

готова приступить уже

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

всегда на связи

Гарантия на верстку.

В течение двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ви надіслали Сьогодні о 11:02

Ответственно

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