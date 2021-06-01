Современная адаптивная верстка сайтов с использованием технологий BEM, FLEXBOX, SCSS, HTML5, CSS3 .
Я целеустремленный, надежный верстальщик, который постоянно работает над усовершенствованием себя. Моя цель- довольный клиент! Я сверстаю ваш сайт четко по макету, сделаю его адаптивным чтоб он
правильно работал на любом устройстве и учту все Ваши требование.
Технологии :
- HTML (HTML5),
- CSS (CSS3),
- SCSS,
- Flexbox,
- JS
- БЭМ.
- Резиновая и отзывчевая верстка
- Figma
- Photoshop
- Avocode
- Galp
- Prepros
- GIT
- Слайдерами Swiper, Slick
- готова приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
В течение двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Ви надіслали Сьогодні о 11:02
Ответственно
Портфолио
- Интернет магазин детской одежды30 просмотров
- Сайт. Адаптивная верстка.45 просмотров
- Сайт многостраничник. Адаптивная верстка.35 просмотров