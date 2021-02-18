Виолетта diveeva_vitadiveeva_vita
Работы по дизайну:
- https://www.figma.com/file/rsU7bFEyZuSNVg1rME5QUv/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87?node-id=0%3A1
Презентация проекта, включающая исследование ЦА, бизнес-цели, анализ тестирования: https://drive.google.com/file/d/1DJ5JwBQdCRvn9da6O2xagzuh9mUXpVug/view
- https://www.figma.com/file/ndR1xmPTbm2gAnqCjXHEI7/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?node-id=3%3A264
Дополнительно:
- Карточка товара:
https://www.figma.com/file/3QbjMdVKVLmuXCbA2l8UIO/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0?node-id=3%3A1
- Макет письма:
https://www.figma.com/proto/azbEejObwDuoHwJ60MVujz/%D0%A2%D0%97?node-id=114%3A2&scaling=min-zoom
- Дизайн для компании по доставке обедов:
https://www.figma.com/file/U1lrkR0Auv8iGPAQqCChNW/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8?node-id=0%3A1
Макеты меню:
https://www.figma.com/file/TYN6ECFxOfyw3R1LVWejo6/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E?node-id=0%3A1
Логотип/Визитка/Шапка:
https://www.figma.com/file/DMdewYNa22w5kpxPRKq499/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.-%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0.-%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE.?node-id=0%3A1
- Дизайн письма для Email-рассылки
Работы по верстке:
- Адаптивная верстка страницы https://diveevavita.github.io/maket/
- Адаптивная верстка макета бара https://diveevavita.github.io/lounge-bar/
- Адаптивная верстка страниц интернет-магазина строительных и отделочных материалов “Альтерра” :
https://diveevavita.github.io/Alterra_Club-main/
https://diveevavita.github.io/Alterra_PROF_II/
- E-mail рассылка интернет-магазина строительных и отделочных материалов “Альтерра :
- Landing-page50 просмотров
- Email-рассылка46 просмотров
- Адаптивная верстка страницы для интернет-магазина.46 просмотров
- Адаптивная верстка страницы для интернет-магазина.46 просмотров