diveeva_vita

Виолетта diveeva_vita

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Web-дизайн/HTML-верстка

Работы по дизайну:

Цель проекта: разработать удобный интерфейс для пользователей (работников офиса), быстрый поиск информации, выбор позиций, легкое оформление заказа.

Цель проекта: разработать интерфейс, помогающий посетителям ознакомиться с атмосферой, меню, актуальными предложениями заведения.

Презентация проекта, включающая исследование ЦА, бизнес-цели, анализ тестирования: https://drive.google.com/file/d/1DJ5JwBQdCRvn9da6O2xagzuh9mUXpVug/view

Цель проекта: разработка удобного интерфейса для удаленного управления приборами.

Дополнительно:

  • Карточка товара:
Макет внутренней страницы магазина Алкогольной продукции.

https://www.figma.com/file/3QbjMdVKVLmuXCbA2l8UIO/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0?node-id=3%3A1

  • Макет письма:
Напоминание пользователю о товарах, оставленных в корзине интернет-магазина.

https://www.figma.com/proto/azbEejObwDuoHwJ60MVujz/%D0%A2%D0%97?node-id=114%3A2&scaling=min-zoom

  • Дизайн для компании по доставке обедов:
Макеты прайс-карточек:

https://www.figma.com/file/U1lrkR0Auv8iGPAQqCChNW/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8?node-id=0%3A1

Макеты меню:

https://www.figma.com/file/TYN6ECFxOfyw3R1LVWejo6/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E?node-id=0%3A1

Логотип/Визитка/Шапка:

https://www.figma.com/file/DMdewYNa22w5kpxPRKq499/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.-%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0.-%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE.?node-id=0%3A1

  • Дизайн письма для Email-рассылки
https://www.figma.com/proto/azbEejObwDuoHwJ60MVujz/%D0%A2%D0%97?node-id=102%3A0&scaling=min-zoom

Работы по верстке:

https://diveevavita.github.io/Alterra_/

https://diveevavita.github.io/Alterra_Club-main/

https://diveevavita.github.io/Alterra_PROF_II/

  • E-mail рассылка интернет-магазина строительных и отделочных материалов “Альтерра :
https://diveevavita.github.io/Alterra_MAIL/
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