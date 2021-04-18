mendybayevalmas5

Алмас mendybayevalmas5

 
22 годаКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web разработчик

Веб разработчик.

Разрабатываю сайты с интуитивно понятным интерфейсом.

Знания и опыт с:

-HTML

-CSS

-JS

-Figma

-Photoshop

В процессе работы использую:

-Gulp

-SCSS

-Git

-БЭМ

С моей стороны﻿

спокойное общение и адекватная реакция на предложения и изменения в проекте. Работа соответствующая ТЗ. Понятный код, и его структурированность ,применение принципов ООП в JS.

О себе:

Стараюсь оставаться в курсе ново ведений в используемые технологии, практикуюсь с новыми реализациями анимации, фичами с css+js. В свободное время изучаю React JS. Вечером, тренировка на свежем воздухе.

Контакты:

Telegtam: https://t.me/mendybayevalmas50

VK: https://vk.com/mendybayevalmas50

Facebook: https://www.facebook.com/almas.mendybayev.3

e-mail: [email protected]

HTMLCSSFigmaReact
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