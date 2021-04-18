mendybayevalmas5

Здравствуйте, макет блога тематики о "программирование". Что то типа https://habr.com/ru/ и https://pikabu.ru/. Из страниц; - Главная с постами - Отдельная страница самого поста - Страницы результатов поиска постов (найденные посты и если их нет) - 404 страница * регистрация ...
Алмас mendybayevalmas5mendybayevalmas5
22 годаКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web разработчик
Веб разработчик.
Разрабатываю сайты с интуитивно понятным интерфейсом.Знания и опыт с:
-HTML
-CSS
-JS
-Figma
-Photoshop
В процессе работы использую:
-Gulp
-SCSS
-Git
-БЭМ
С моей стороны
спокойное общение и адекватная реакция на предложения и изменения в проекте. Работа соответствующая ТЗ. Понятный код, и его структурированность ,применение принципов ООП в JS.
О себе:
Стараюсь оставаться в курсе ново ведений в используемые технологии, практикуюсь с новыми реализациями анимации, фичами с css+js. В свободное время изучаю React JS. Вечером, тренировка на свежем воздухе.
Контакты:
Telegtam: https://t.me/mendybayevalmas50
VK: https://vk.com/mendybayevalmas50
Facebook: https://www.facebook.com/almas.mendybayev.3
e-mail: [email protected]
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- Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт3 года назад