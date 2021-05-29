Здравствуйте !
Меня зовут Денис, и я занимаюсь версткой.
Верстаю кроссбраузерно, адаптивно, валидно.
Добросовестно отношусь к работе и мелким деталям.
Почему вам следует выбрать меня ?
- Всегда на связи
- Соблюдаю дедлайны
- Работаю через сейф
- Детально подхожу к заказам
- HTML (HTML5)
- CSS (CSS3)
- js / jQuery плагины
- Flexbox
- БЭМ
- SASS
- Gulp
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