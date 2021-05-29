Здравствуйте !

Меня зовут Денис, и я занимаюсь версткой.

Верстаю кроссбраузерно, адаптивно, валидно.

Добросовестно отношусь к работе и мелким деталям.

Почему вам следует выбрать меня ?

Всегда на связи

Соблюдаю дедлайны

Работаю через сейф

Детально подхожу к заказам