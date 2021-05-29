Dencho96

Денис Dencho96

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Здравствуйте !

Меня зовут Денис, и я занимаюсь версткой.

Верстаю кроссбраузерно, адаптивно, валидно.

Добросовестно отношусь к работе и мелким деталям.

Почему вам следует выбрать меня ?

  • Всегда на связи
  • Соблюдаю дедлайны
  • Работаю через сейф
  • Детально подхожу к заказам
Технологии, которые я использую:

  • HTML (HTML5)
  • CSS (CSS3)
  • js / jQuery плагины
  • Flexbox
  • БЭМ
  • SASS
  • Gulp