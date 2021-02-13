Редактирование стандартной формы комментариев Вордпресс

1. Верстка сайта должна быть адаптивной и корректно отображаться как на десктопной версии так и мобильных устройствах. При верстки адаптивной версии утверждать расположение блоков. 2. Все иконки и логотип должны быть при верстки в формате SVG Макеты https://drive.google.com/file/d/1Q-rsHsx2W7DdZP1-9olsddCy5EzfsTVk/view?usp=sharing антиспам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Модернизировать стандартную форму комментариев Вордпресс, тема Kava+Элементор.
1) Удалить поле сайт.
Не помогло:
- В плагине clearfy поставить галочку.
- Удаление в comment-template
'url' => sprintf(
'
%s %s',
sprintf(
'%s',
__( 'Website' )
),
sprintf(
'
size="30" maxlength="200" />',
( $html5 ? 'type="url"' : 'type="text"' ),
esc_attr( $commenter['comment_author_url'] )
)
),
- В function.php добавление кода
function remove_comment_fields($fields) {
unset($fields['url']);
return $fields;
}
add_filter('comment_form_default_fields', 'remove_comment_fields');
2) Отцентровать заголовок добавить комментарий.
3) Формы имя и емейл поместить рядом 50% и 50% для пк.
4) Ваш емейл опубликован поместить под формы имя емейл.
5) Перекрасить чекбокс в цвет кнопки отправить комментарий.
6) Отправить комментарий отцентровать и сделать уже на 50% для пк.
Фото в прикрепленных: 1.png сейчас, 2.png как надо сделать.
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