Редактирование стандартной формы комментариев Вордпресс

HTML-версткаЗавершен5 заявок381 просмотр
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Модернизировать стандартную форму комментариев Вордпресс, тема Kava+Элементор.

1) Удалить поле сайт.

Не помогло:

- В плагине clearfy поставить галочку.

- Удаление в comment-template

'url' => sprintf(

'

%s %s

',

sprintf(

'%s',

__( 'Website' )

),

sprintf(

'

size="30" maxlength="200" />',

( $html5 ? 'type="url"' : 'type="text"' ),

esc_attr( $commenter['comment_author_url'] )

)

),

- В function.php добавление кода

function remove_comment_fields($fields) {

unset($fields['url']);

return $fields;

}

add_filter('comment_form_default_fields', 'remove_comment_fields');

2) Отцентровать заголовок добавить комментарий.

3) Формы имя и емейл поместить рядом 50% и 50% для пк.

4) Ваш емейл опубликован поместить под формы имя емейл.

5) Перекрасить чекбокс в цвет кнопки отправить комментарий.

6) Отправить комментарий отцентровать и сделать уже на 50% для пк.

Фото в прикрепленных: 1.png сейчас, 2.png как надо сделать.

3 года назад
guest_15378450269179
5 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
itulupov
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$13
1 день
С задачей справился быстро и качественно, рекомендую к сотрудничеству!
Четкое задание, быстрая оплата. Однозначно рекомендую.
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