Редактирование стандартной формы комментариев Вордпресс

Модернизировать стандартную форму комментариев Вордпресс, тема Kava+Элементор.

1) Удалить поле сайт.

Не помогло:

- В плагине clearfy поставить галочку.

- Удаление в comment-template

'url' => sprintf(

'

%s %s

',

sprintf(

'%s',

__( 'Website' )

),

sprintf(

'

size="30" maxlength="200" />',

( $html5 ? 'type="url"' : 'type="text"' ),

esc_attr( $commenter['comment_author_url'] )

)

),

- В function.php добавление кода

function remove_comment_fields($fields) {

unset($fields['url']);

return $fields;

}

add_filter('comment_form_default_fields', 'remove_comment_fields');

2) Отцентровать заголовок добавить комментарий.

3) Формы имя и емейл поместить рядом 50% и 50% для пк.

4) Ваш емейл опубликован поместить под формы имя емейл.

5) Перекрасить чекбокс в цвет кнопки отправить комментарий.

6) Отправить комментарий отцентровать и сделать уже на 50% для пк.

Фото в прикрепленных: 1.png сейчас, 2.png как надо сделать.