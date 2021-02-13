Сверстать сайт и натянуть на вордпресс

HTML-версткаЗавершен19 заявок15150 просмотров
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Прикрепил дизайн сайта, нужно выполнить верстку и натяжку на вордпресс, чтобы можно было редактировать сайт

От вас цена и сроки

3 года назад
demaxweb
Денис 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
vadimrun
Вадим 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$20
2 дня
Отлично, все сделал раньше срока, качеством доволен, будем работать и дальше
Отличный заказчик, отвечал на вопросы оперативно. Рекомендую к сотрудничеству :)
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