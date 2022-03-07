Здравствуйте! Мне 29 лет. Прошел обучение верстке по онлайн курсу Udemy. JavaScript в процессе. Также имею опыт работы в adobe Photoshop и если что смогу исправить косяки дизайнера. Версткой сайтов занимаюсь 1.5 года. При создании проектов использую современные инструменты разработки. Более подробную информацию Вы сможете найти посетив мой сайт: https://webdev.kiev.ua
Для Вашего проекта буду использовать свои навыки:
-Адаптивная верстка.
-Responsive.
-LESS/SCSS
-Gulp
-Parallax scrolling.
-Написание простого, читабельного кода по технологии БЭМ.
-Соблюдение стандартов W3C.
-SEO-верстка.
-Адаптация / внедрение плагинов.
-Анимация элементов страницы (Wow).
-Подключение нестандартных Иконочных шрифтов Font Awesome.
-Реализация pixel perfect.
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Буду рад работе с Вами.