rob_bob

Роберт rob_bob

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная, недорогая верстка

Знания,навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • Flexbox
  • Bootstrap
  • Git
  • SASS
  • Продуманный и аккуратный код
  • Responsive
  • Parallax scrolling
  • Подключение любых шрифтов.
  • Иконочные шрифты (font-awesome)
Перед началом проекта

  • необходимо согласовать технические моменты макета
  • сроки выполнения работ
  • согласование оплаты
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

alexeyotapov
Потапов 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта
JavaScriptjQuery
Роберт, отлично справился с задачей и в срок. Все поставленные задачи выполнил. Проект прошел валидацию W3C и Google PageSpeed. Был заинтересован в проекте, задавал уточняющие вопросы, все время был на связи. Приятный в общении. Рекомендую!
Спасибо большое, Алексей. Мне было приятно работать с вами! 👍 Буду рад поработать еще!
Ответный отзыв
ivanovv15
Артём 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Сверстать простой Landing
Figma
Работа сделана быстро, дёшево и качественно. Рекомендую
С заказчиком можно работать, четко поставил задачи и всегда был на связи
Ответный отзыв