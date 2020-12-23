Качественная, недорогая верстка
Знания,навыки:
- HTML5
- CSS3
- Flexbox
- Bootstrap
- Git
- SASS
- Продуманный и аккуратный код
- Responsive
- Parallax scrolling
- Подключение любых шрифтов.
- Иконочные шрифты (font-awesome)
- необходимо согласовать технические моменты макета
- сроки выполнения работ
- согласование оплаты
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
JavaScriptjQuery
Роберт, отлично справился с задачей и в срок. Все поставленные задачи выполнил. Проект прошел валидацию W3C и Google PageSpeed. Был заинтересован в проекте, задавал уточняющие вопросы, все время был на связи. Приятный в общении. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо большое, Алексей. Мне было приятно работать с вами! 👍 Буду рад поработать еще!
$5
10 баллов
4 года назад
Figma
Работа сделана быстро, дёшево и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
С заказчиком можно работать, четко поставил задачи и всегда был на связи