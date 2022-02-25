JamesBorn

Павел JamesBorn

 
34 годаРоссия/Тольятти
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная верстка / Адаптивно / Кроссбраузерно

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность.
  • Адаптивная верстка.
  • LESS/SCSS
  • Git
  • Написание простого, читабельного, кода.
  • Подключение нестандартных шрифтов.
  • Реализация pixel perfect.
  • Gulp
  • Валидация
Макеты:

  • PSD
  • Figma
  • Zeplin
  • Sketch
Мои контакты:

FigmajQuery