Профессиональная верстка / Адаптивно / Кроссбраузерно
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность.
- Адаптивная верстка.
- LESS/SCSS
- Git
- Написание простого, читабельного, кода.
- Подключение нестандартных шрифтов.
- Реализация pixel perfect.
- Gulp
- Валидация
- PSD
- Figma
- Zeplin
- Sketch
- ВК - https://vk.com/jamesborn89
- Телеграмм - https://t.me/jamesborn89
- email - [email protected]
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