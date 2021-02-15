NextJS / Gatsby - мини сайт

Нужно выкачать сайты из ВебАрхива и привести их к рабочему состоянию (устранить проблемы с версткой, картинками, удалить все внешние ссылки). На выходе должно быть полностью рабочие сайты на HTML/CSS/JS. Всего 8 сайтов. Сначала даю в работу 1 ...