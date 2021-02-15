Доделать вёрстку, пропавшим исполнителем, GULP, адаптив - срочно!

Требуется заверстать одну страницу. Макет в фигме, 3 разрешения. Хедер/футер уже есть. Мы даем пустую страницу со стилями, вы формируете страницу и отдельно стили к ней. https://drive.google.com/file/d/1dzAVnZBywe74tmH3CR7_cQavgV10fLm4/view?usp=sharing Если можете это дело внедрить в Битрикс - можно сделать все сразу. От ...