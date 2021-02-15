YaRomochka

Если кратко то вот информация обо мне:
Об основных ключевых навыков Front - то к ним относятся:
- HTML, CSS, Vanila JS.
- HTML - валидная, семантическая верстка по методологии БЭМ.
- CSS - Адаптивно, кроссбраузерно, доступно. Возможность использования сторонних фреймоворков, так же работаю и без них. (boostrap, animate.css).
- JS - основа это ванильный JS, чтоб избежать захламления проекта множеством Jquery.
- Готов к использованию системы контроля версий GIT.
- Ускоряю верстку использованием предпроцессоров SSAS, LESS.
- Для сборки продакшн версии использую Gulp, своевременно планирую перейти на Webpack.
- С шаблонами и графикой могу работать из Zeplin, Figma, PH.
Знаком с SEO-продвижением со стороны метатегов и яндекс метрики.
- Front-end разработчик, человек с огромным желанием и мотивацией развиваться, учиться и познавать, а так же превосходить свои пределы;
- продвинутый PC пользователь;
- рассчитываю на продуктивную работу в дружелюбном коллективе, который мог бы поспособствовать взаимообмену опытом.
Моя цель :
- Стать как минимум хорошим frontend-ом, а в дальнейшем Vue или React-разработчиком, но также хотел бы попробовать себя и в других направлениях в сфере IT.
- Максимально минимизировать срок выполнения поставленных задач, а так же изучить искусство написания качественного кода.
Что я имею на данный момент:
- СПО по специальности "Программирование в компьютерных системах".
- Законченный курс «HTML и CSS. Профессиональная верстка сайтов» на HTML Academy.
- Законченный курс «HTML и CSS. Адаптивная верстка и автоматизация» на HTML Academy.
- Законченный курс «JavaScript. Профессиональная разработка веб-интерфейсов» на HTML Academy.
- Безграничное желание развиваться.
- Упорство и настойчивость, из-за которых я буду всегда стремиться вперед.