YaRomochka

Front-end разработчик

Если кратко то вот информация обо мне:

Об основных ключевых навыков Front - то к ним относятся:

HTML, CSS, Vanila JS.

HTML - валидная, семантическая верстка по методологии БЭМ.

CSS - Адаптивно, кроссбраузерно, доступно. Возможность использования сторонних фреймоворков, так же работаю и без них. (boostrap, animate.css).

JS - основа это ванильный JS, чтоб избежать захламления проекта множеством Jquery.

Готов к использованию системы контроля версий GIT.

Ускоряю верстку использованием предпроцессоров SSAS, LESS.

Для сборки продакшн версии использую Gulp, своевременно планирую перейти на Webpack.

С шаблонами и графикой могу работать из Zeplin, Figma, PH.

Имеется небольшой опыт использования CMS - MODX REVO, wordpress, но в планах работать только по front-end части

Знаком с SEO-продвижением со стороны метатегов и яндекс метрики.

- Front-end разработчик, человек с огромным желанием и мотивацией развиваться, учиться и познавать, а так же превосходить свои пределы;

- продвинутый PC пользователь;

- рассчитываю на продуктивную работу в дружелюбном коллективе, который мог бы поспособствовать взаимообмену опытом.

Моя цель :

- Стать как минимум хорошим frontend-ом, а в дальнейшем Vue или React-разработчиком, но также хотел бы попробовать себя и в других направлениях в сфере IT.

- Максимально минимизировать срок выполнения поставленных задач, а так же изучить искусство написания качественного кода.

Что я имею на данный момент:

- СПО по специальности "Программирование в компьютерных системах".

- Законченный курс «HTML и CSS. Профессиональная верстка сайтов» на HTML Academy.

- Законченный курс «HTML и CSS. Адаптивная верстка и автоматизация» на HTML Academy.

- Законченный курс «JavaScript. Профессиональная разработка веб-интерфейсов» на HTML Academy.

- Безграничное желание развиваться.

- Упорство и настойчивость, из-за которых я буду всегда стремиться вперед.