Нужно выкачать сайты из ВебАрхива и привести их к рабочему состоянию (устранить проблемы с версткой, картинками, удалить все внешние ссылки). На выходе должно быть полностью рабочие сайты на HTML/CSS/JS. Всего 8 сайтов. Сначала даю в работу 1 ...
Адаптивная верстка сайта-каталога и натяжка на вордпресс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить адаптивную верстку сайта-каталога и натянуть на ворпресс.
Код сайта должен быть валидным, нужна возможность удобно редактировать сайт из админки.
Отправка заявок через WP contact form7
Калькуляторов нет, есть корзина с формой заявки на почту (без онлайн оплаты и прочего)
Макет в figma
количество страниц 13.
Примеры страниц: https://disk.yandex.ru/d/1-ogioB4mPAT5w?w=1
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