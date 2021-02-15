Верстка блоков для нескольких страниц

$50
HTML-версткаЗакрыт6 заявок1427 просмотров
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Проект реализован на самописном движке.

Система шаблонов достаточно удобная.

Работаем без макета.

Необходимо:

Стилизовать форму отзывов

Стилизация блока листинга запросов

Исправить стили после применения фильтра

Детальное ТЗ по запросу.

Исполнителю предложить варианты стилизации. Возможна визуализация решения.

Требования к верстке

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не тянуть лишний html

согласовать интеграцию новых селекторов в файл-css

отсутствие неиспользуемых css

БЭМ – верстка

SEO френдли

сохранить адаптивность

отсутствие неиспользуемых селекторов

валидность в браузерах (кроссбраузерность), без ошибок в консоли

особое внимание к деталям, все ховеры и переходы плавные, lite анимация.

не привязывать к меню seo-элементы (h1, h2, h3, , …)

валидность

Приступить сегодня.

Сроки: 2 дня (строго)

В заявке указать url трех валидных работ по гугл-спид

3 года назад
webjournal
Павел 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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