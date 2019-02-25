Отредактировать 6 страниц. Бутстрап 3. Макетов нет. Весь сайт состоит из элементов бутстрапа по типу заполнения опросника. (поле для текста, чекбоксы, выпадающее меню, кнопки итд.). Их нужно отредактировать и скомпоновать так что бы страницы смотрелись корректно на ...