seifsasha

Александр seifsasha

 
38 летЧехия/Прага
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
FerrisBuller
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$250
10 баллов
4 года назад
Составить семантическое ядро для сайта на анг под гугл
Рекомендую, буду рад новому сотрудничеству!
Рекомендую данного исполнителя! Резину не тянет. Слышит заказчика!
Ответный отзыв
EnglishGuru
Аделина 
31 годОАЭ
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Написание СЕО текстов на английском языке. ДОРОГО!
Замечательный заказчик! Произвел полную предоплату, всё объяснил доходчиво! Работаем. Очень довольна! Благодарю за доверие.
Пишет БЫСТРО и ГРАМОТНО! Очень доволен! Рекомендую людям кто ценит свои нервы и время!!!!!
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9weblanser
Сергей 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Наполнение сайта анкетами
Четко поставленная задача и отличная коммуникация, приятно работать!
Работа была выполнена быстро и качественно! Рекомендую всем данного исполнителя!
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