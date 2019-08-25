EnglishGuru

Аделина EnglishGuru

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Носитель русского и английского языков. Перевод, написание, транскрипция, редакция текстов

Услуги:

1. Качественный и быстрый перевод,

2. Написание, редакция текстов

3. Составление транскрипций с аудио

4. Субтитры

5. Написание, анализ и технический перевод юридических документов 

6. Удаленный ассистент 

7. Дизайн лэндинг страниц и сайтов

Языки: Английский, Русский

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Отзывы заказчиков

seifsasha
40 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Написание СЕО текстов на английском языке. ДОРОГО!
Пишет БЫСТРО и ГРАМОТНО! Очень доволен! Рекомендую людям кто ценит свои нервы и время!!!!!
Замечательный заказчик! Произвел полную предоплату, всё объяснил доходчиво! Работаем. Очень довольна! Благодарю за доверие.
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