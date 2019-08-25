Носитель русского и английского языков. Перевод, написание, транскрипция, редакция текстов
Услуги:
1. Качественный и быстрый перевод,
2. Написание, редакция текстов
3. Составление транскрипций с аудио
4. Субтитры
5. Написание, анализ и технический перевод юридических документов
6. Удаленный ассистент
7. Дизайн лэндинг страниц и сайтов
Языки: Английский, Русский
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Пишет БЫСТРО и ГРАМОТНО! Очень доволен! Рекомендую людям кто ценит свои нервы и время!!!!!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Произвел полную предоплату, всё объяснил доходчиво! Работаем. Очень довольна! Благодарю за доверие.