Профессиональный подход к написанию текста. Быстро, убедительно, информативно.
Что требуется от заказчика:
- задание (если нет, то помогу составить)
- консультация, чтобы было воплощено ваше видение
- предоплата (карта ПБ)
В ходе выполнения вашего задания я...
...ознакомлюсь и вникну в тему над которой буду вести работу
...применю творческий подход
...буду использовать все навыки написания текста для удержания внимания читателя на вашем тексте
...постараюсь использовать минимум воды и раскрыть тему
...буду поддерживать связь с Вами
Проверка уникальности с помощью text.ru
Проверка с помощью других систем возможна, но только, если это было прежде оговорено.