Профессиональный подход к написанию текста. Быстро, убедительно, информативно.

Что требуется от заказчика:

- задание (если нет, то помогу составить)

- консультация, чтобы было воплощено ваше видение

- предоплата (карта ПБ)

В ходе выполнения вашего задания я...

...ознакомлюсь и вникну в тему над которой буду вести работу

...применю творческий подход

...буду использовать все навыки написания текста для удержания внимания читателя на вашем тексте

...постараюсь использовать минимум воды и раскрыть тему

...буду поддерживать связь с Вами

Проверка уникальности с помощью text.ru

Проверка с помощью других систем возможна, но только, если это было прежде оговорено.