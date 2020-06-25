Красивое описание проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт27 заявок655 просмотров

Ищу красноречивого помощника для написания "вкусных" текстов для ландшафтных проектов. Буквально по 1-2 небольших абзаца на проект.

5 лет назад
rasta1987
Яна 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
41 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
5 лет назад
Юлия
 
52 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Герман
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ажар
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
52 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Диана
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кирилл
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Галина
 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
168 отзывов
5 лет назад
Владислав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
27 минут назад
529 отзывов
5 лет назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
246 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
5 лет назад
Наталия
 
70 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Екатерина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Елизавета
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталия
 
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Мелисса
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Елена
 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
159 отзывов(-1)
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад
Мария
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад