Здравствуйте, ищу исполнителей для работы над описаниями Soft-тематики (программы). Оплата - 80 р/1000 сбп (WM/ЯД - с другими платежными системами не работаю). ТЗ: Уникальность по text.ru - 100%, ...
Придумать сценарий для эротического квеста
Здравствуйте! Нам нужен уникальный сценарий для квеста эротического характера (не порно, а именно элементы эротики: атрибутика, диалоги (возможно взаимодействие с актерами), загадки, сюжет и пр).
Важно, чтобы был опыт и понимание, как писать сценарии квестов, чтобы он был захватывающим и интересным! Просто надергать где-то идей и написать посредственный сырой сюжет - не пойдет. Так что оставляйте заявки, только если уверены в своих силах!
Концепция идеи, в каком направлении ее развивать будет окончательно согласовываться с выбранным исполнителем. Так что можете предлагать свои идеи/видение.
ВАЖНО!!! К заявке приложите примеры аналогичных СВОИХ работ (тематика может быть любой). Весь сценарий не нужно, если опасаетесь плагиата, хотя бы какую-то часть. Для чего нам это нужно думаю вполне понятно: прежде чем начать сотрудничество необходимо понимать, интересен ли нам ваш ход мысли.
Ждем ваших предложений по срокам и цене! Но. Мы знаем среднестатистические цены и их диапазон, поэтому заоблачные суммы не стоит предлагать, они рассмотрены не будут. У нас сформирован ориентировочный бюджет. Тем не менее, за действительно достойную работу мы готовы договариваться по цене.
Оплата на карту или вебмани. В приоритете карта.
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