Постинг комментариев в инстаграм против поправок в конституцию

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Закрыт26 заявок693 просмотра

До 1 июля необходимо публиковать комментарии на тему против изменений конституции, список страниц предоставим. В день необходимо делать 30 комментариев, оплата по 50 рублей за каждый. Бонусы за перевыполнение плана

5 лет назад
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